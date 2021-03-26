Костомаров: Синицина и Кацалапов блестяще выступили в ритм-танце на ЧМ

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Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров отреагировал на победу российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на чемпионате мира в Стокгольме.
Костомаров: Синицина и Кацалапов блестяще выступили в ритм-танце на ЧМ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Виктория и Никита — молодцы! Супер, браво! Откатались легко. Они одна из самых красивых пар на данный момент. Плюс ребята блестяще исполнили свой короткий танец. Непринужденно и без каких-то ошибок. Заняли первое место, с чем я и поздравляю ребят, Александра Жулина и всю их команду», — цитирует Костомарова «Спорт-Экспресс».

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме, набрав 88,15 балла. Произвольный танец спортсмены представят 27 марта.

Ранее Александр Жулин заявил, что очень доволен прокатом Синициной и Кацалапова в ритм-танце на ЧМ.

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