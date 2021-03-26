Жулин заявил, что очень доволен прокатом Синициной и Кацалапова в ритм-танце на ЧМ
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«Очень доволен, прокат был очень хорошим, даже лучше, чем на тренировках. Что понравилось — совершенно не было никакого зажима, катались раскованно. Тренера порадовали. Дальше будем стараться делать то же самое», — приводит слова Жулина ТАСС.
Синицина и Кацалапов лидируют по итогам ритмического танца, набрав 88,15 балла. Произвольный танец спортсмены представят 28 марта.
Ранее сообщалось, что Синицина поделилась ощущениями от катания при пустых трибунах на чемпионате мира.