Жулин заявил, что очень доволен прокатом Синициной и Кацалапова в ритм-танце на ЧМ

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Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал выступление своих подопечных в ритмическом танце на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
Жулин заявил, что очень доволен прокатом Синициной и Кацалапова в ритм-танце на ЧМ
  • © РИА Новости

«Очень доволен, прокат был очень хорошим, даже лучше, чем на тренировках. Что понравилось — совершенно не было никакого зажима, катались раскованно. Тренера порадовали. Дальше будем стараться делать то же самое», — приводит слова Жулина ТАСС.

Синицина и Кацалапов лидируют по итогам ритмического танца, набрав 88,15 балла. Произвольный танец спортсмены представят 28 марта.

Ранее сообщалось, что Синицина поделилась ощущениями от катания при пустых трибунах на чемпионате мира.

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