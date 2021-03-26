Тренер Степановой и Букина расстроена неудачей фигуристов в ритм-танце на ЧМ

Ирина Жук, тренер выступающих в танцах на льду фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, прокомментировала выступление своих подопечных в ритмическом танце на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

«Конечно, расстроены, и это мягко сказано. Очень жаль, потому что готовы они прекрасно, и тренировки здесь проводили блестяще. Их рассматривали очень высоко, но была допущена ошибка. Что делать, это спорт. Надеемся, что завтра будет лучше. Настроим ребят, они должны кататься хорошо», — приводит слов Жук ТАСС.

Степанова и Букин по итогам ритмического танца занимают пятое место с результатом в 83,02 балла. Произвольный танец спортсмены представят 28 марта.

Ранее Жулин заявил, что очень доволен прокатом Синициной и Кацалапова в ритм-танце на ЧМ.