Тренер Степановой и Букина расстроена неудачей фигуристов в ритм-танце на ЧМ
- © РИА Новости / Александр Вильф
«Конечно, расстроены, и это мягко сказано. Очень жаль, потому что готовы они прекрасно, и тренировки здесь проводили блестяще. Их рассматривали очень высоко, но была допущена ошибка. Что делать, это спорт. Надеемся, что завтра будет лучше. Настроим ребят, они должны кататься хорошо», — приводит слов Жук ТАСС.
Степанова и Букин по итогам ритмического танца занимают пятое место с результатом в 83,02 балла. Произвольный танец спортсмены представят 28 марта.
Ранее Жулин заявил, что очень доволен прокатом Синициной и Кацалапова в ритм-танце на ЧМ.