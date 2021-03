«Можно раз в жизни позволить себе быть наглой»: Москвина о триумфе Мишиной и Галлямова под песню We Are The Champions

На последних тренировках и прогонах Анастасия Мишина и Александр Галлямов смотрелись слабее Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, однако в произвольной программе спортивные пары поменялись местами. Такое мнение в интервью RT высказала наставница золотых и бронзовых медалистов чемпионата мира по фигурному катанию Тамара Москвина. По её словам, пока сложно предсказать, как отразится этот сенсационный триумф на вчерашних юниорах. Специалист также объяснила, как решилась поставить номер на композицию We Are The Champions группы Queen.

«Не могу даже отметить победу, все бары в нашем отеле закрыты», — шутливо ответила на поздравление тренер чемпионов мира Тамара Москвина. В пятницу рано утром наставница золотой и бронзовой российских спортивных пар должна была вылететь из Стокгольма в Санкт-Петербург, поэтому интервью получилось предельно сжатым. — Что оказалось для вас наиболее сложным на этом чемпионате мира? — Честно? Ничего. Ко всему уже привыкла за столько лет работы. В том числе и к тому, что то, что на тренировках кажется одним, оказывается совершенно другим, когда дело доходит до соревнований. Такое происходит не всегда, но случается. — По тому, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов демонстрировали на предстартовых тренировках, вы ожидали, что итоговый расклад окажется именно таким? — Нет. Вплоть до выступления в произвольной программе преимущество на прогонах и репетициях, причём огромное, имели Саша с Димой. — Не думаю, что ошибусь, если скажу, что Мишина и Галлямов были бы счастливы завоевать в Стокгольме любую медаль. Но они неожиданно для всех стали первыми. Не рано ли это произошло? — Я же не могла им сказать: «Ребята, думать о золоте вам рано, давайте вы возьмёте какую-нибудь другую медаль». Сложилось так, что они выиграли. Бойкова и Козловский прокатали свою программу с ошибками, а судьи сейчас стали очень строго относиться к подобным вещам. — Готовы ли вчерашние юниоры к ответственности, которую налагает титул чемпионов мира? — Сложно ответить на этот вопрос сейчас, пока эмоции ещё не улеглись. — Наверное, тренеру не так просто разрулить ситуацию, когда лидеры в группе вдруг меняются местами? — Дело в том, что такого разделения внутри группы у нас не было. Были две равные по своему классу и своим возможностям пары. Просто у одной из них уже имелись титулы, а у другой — нет. Вот и всё. К тому, чтобы показать в Стокгольме максимальный результат, мы с Артуром (Минчуком. — RT) в равной степени готовили и тех и других. Как поведут себя Мишина и Галлямов сейчас, став чемпионами мира, мы пока не знаем. — То есть не исключаете, что можете столкнуться с проявлениями звёздной болезни? — Зачем же я буду раньше времени об этом думать? Да и какой смысл сразу предполагать худшее, тем более на ночь глядя? Появятся симптомы — будем с этим разбираться. А сейчас нет никаких оснований об этом говорить. Мы с Артуром вообще не успели толком пообщаться с ребятами после выступления — их сразу увели на допинг-контроль. — Когда вы поставили Мишиной и Галлямову программу на бессмертную композицию We Are The Champions, я, честно говоря, подумала, что это большое нахальство с вашей стороны. А сейчас даже не знаю, что сказать. Получается, вы обладаете даром предвидения и знали обо всём заранее? — Нет, конечно. Более того, я точно так же, как и вы, понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне не свойственная к тому же. А потом вдруг подумала: «Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?!» Вот и взяла музыку Queen, только без слов. А потом почувствовала, что в таком виде она не производит того впечатления, которое мне хотелось бы получить, — в ней не ощущается настоящего подъёма, ярких красок. Вот я и решила наглеть дальше — вернула вокал. Не скажу, что чувствовала себя комфортно при этом. Постоянно ждала упрёков что неприлично брать такую композицию для дебютантов, которые ещё ничего в своей жизни не выиграли. В итоге решила, что это вообще не должно меня волновать. Раз уж мы сделали первый шаг к тому, чтобы быть наглыми, нужно было идти до конца.