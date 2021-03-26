«Можно раз в жизни позволить себе быть наглой»: Москвина о триумфе Мишиной и Галлямова под песню We Are The Champions
- Анастасия Мишина и Александр Галлямов и их тренеры Тамара Москвина и Артур Минчук
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Не могу даже отметить победу, все бары в нашем отеле закрыты», — шутливо ответила на поздравление тренер чемпионов мира Тамара Москвина. В пятницу рано утром наставница золотой и бронзовой российских спортивных пар должна была вылететь из Стокгольма в Санкт-Петербург, поэтому интервью получилось предельно сжатым.
— Что оказалось для вас наиболее сложным на этом чемпионате мира?
— Честно? Ничего. Ко всему уже привыкла за столько лет работы. В том числе и к тому, что то, что на тренировках кажется одним, оказывается совершенно другим, когда дело доходит до соревнований. Такое происходит не всегда, но случается.
— По тому, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов демонстрировали на предстартовых тренировках, вы ожидали, что итоговый расклад окажется именно таким?
— Нет. Вплоть до выступления в произвольной программе преимущество на прогонах и репетициях, причём огромное, имели Саша с Димой.
— Не думаю, что ошибусь, если скажу, что Мишина и Галлямов были бы счастливы завоевать в Стокгольме любую медаль. Но они неожиданно для всех стали первыми. Не рано ли это произошло?
— Я же не могла им сказать: «Ребята, думать о золоте вам рано, давайте вы возьмёте какую-нибудь другую медаль». Сложилось так, что они выиграли. Бойкова и Козловский прокатали свою программу с ошибками, а судьи сейчас стали очень строго относиться к подобным вещам.
— Готовы ли вчерашние юниоры к ответственности, которую налагает титул чемпионов мира?
— Сложно ответить на этот вопрос сейчас, пока эмоции ещё не улеглись.
— Наверное, тренеру не так просто разрулить ситуацию, когда лидеры в группе вдруг меняются местами?
— Дело в том, что такого разделения внутри группы у нас не было. Были две равные по своему классу и своим возможностям пары. Просто у одной из них уже имелись титулы, а у другой — нет. Вот и всё. К тому, чтобы показать в Стокгольме максимальный результат, мы с Артуром (Минчуком. — RT) в равной степени готовили и тех и других. Как поведут себя Мишина и Галлямов сейчас, став чемпионами мира, мы пока не знаем.
— То есть не исключаете, что можете столкнуться с проявлениями звёздной болезни?
— Зачем же я буду раньше времени об этом думать? Да и какой смысл сразу предполагать худшее, тем более на ночь глядя? Появятся симптомы — будем с этим разбираться. А сейчас нет никаких оснований об этом говорить. Мы с Артуром вообще не успели толком пообщаться с ребятами после выступления — их сразу увели на допинг-контроль.
— Когда вы поставили Мишиной и Галлямову программу на бессмертную композицию We Are The Champions, я, честно говоря, подумала, что это большое нахальство с вашей стороны. А сейчас даже не знаю, что сказать. Получается, вы обладаете даром предвидения и знали обо всём заранее?
— Нет, конечно. Более того, я точно так же, как и вы, понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне не свойственная к тому же. А потом вдруг подумала: «Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?!» Вот и взяла музыку Queen, только без слов.
А потом почувствовала, что в таком виде она не производит того впечатления, которое мне хотелось бы получить, — в ней не ощущается настоящего подъёма, ярких красок. Вот я и решила наглеть дальше — вернула вокал.
Не скажу, что чувствовала себя комфортно при этом. Постоянно ждала упрёков что неприлично брать такую композицию для дебютантов, которые ещё ничего в своей жизни не выиграли. В итоге решила, что это вообще не должно меня волновать. Раз уж мы сделали первый шаг к тому, чтобы быть наглыми, нужно было идти до конца.
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