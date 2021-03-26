Фигуристка Бойкова: у нас не всё получилось, но мы рады завоевать медаль ЧМ

Короткая ссылка
Россиянка Александра Бойкова, выступающая в дуэте с Дмитрием Козловским, высказала мнение об их выступлении в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Фигуристка Бойкова: у нас не всё получилось, но мы рады завоевать медаль ЧМ
  • Reuters

«На нас не было давления, мы не были больше мотивированы, просто хотели сконцентрироваться на нашей работе. Сегодня у нас не всё получилось. Места — не самое главное. Мы не были удивлены баллами, так как сделали всё, что от нас зависело. Не было особенного удивления или радости. Рады, так как это наша первая медаль на чемпионате мира, это хорошо», — заявила Бойкова на пресс-конференции.

По итогам двух прокатов Бойкова и Козловский набрали 217,63 (80,16 + 137,47) балла. Дуэт лидировал после короткой программы, но Бойкова допустила два падения в произвольной, что позволило им занять лишь третье место.

Для Бойковой и Козловского это первая в карьере медаль чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов поделились впечатлениями от победы на ЧМ по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить