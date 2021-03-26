Фигуристка Бойкова: у нас не всё получилось, но мы рады завоевать медаль ЧМ

Россиянка Александра Бойкова, выступающая в дуэте с Дмитрием Козловским, высказала мнение об их выступлении в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

«На нас не было давления, мы не были больше мотивированы, просто хотели сконцентрироваться на нашей работе. Сегодня у нас не всё получилось. Места — не самое главное. Мы не были удивлены баллами, так как сделали всё, что от нас зависело. Не было особенного удивления или радости. Рады, так как это наша первая медаль на чемпионате мира, это хорошо», — заявила Бойкова на пресс-конференции.

По итогам двух прокатов Бойкова и Козловский набрали 217,63 (80,16 + 137,47) балла. Дуэт лидировал после короткой программы, но Бойкова допустила два падения в произвольной, что позволило им занять лишь третье место.

Для Бойковой и Козловского это первая в карьере медаль чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов поделились впечатлениями от победы на ЧМ по фигурному катанию.