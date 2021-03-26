Мишина и Галлямов поделились впечатлениями от победы на ЧМ по фигурному катанию

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Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились впечатлениями от победы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Мишина и Галлямов поделились впечатлениями от победы на ЧМ по фигурному катанию
  • Reuters

«У нас не было никакого давления после короткой программы, мы откатали её чисто. Просто готовились к произвольной, не нервничали», — рассказала Мишина на пресс-конференции.

Галлямов отметил, что они пока не осознали свою победу, даже побывав на подиуме во время награждения.

«Всё быстро происходило, даже не успеваешь осознать, что происходит. Только спустя время начинаешь понимать, что к чему. Это очень приятно. Это была хорошая работа, этот труд себя оправдал», — добавил фигурист.

По итогам двух прокатов дуэт, дебютировавший на чемпионатах мира, набрал 227,59 балла — 75,79 за короткую и 151,80 за произвольную программы.

Ранее сообщалось, что музыка Чайковского прозвучала вместо гимна России на награждении фигуристов Мишиной и Галлямова.

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