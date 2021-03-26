Музыка Чайковского прозвучала вместо гимна России на награждении фигуристов Мишиной и Галлямова

Во время награждения победителей чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в соревнованиях спортивных пар — россиян Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — вместо гимна России прозвучал отрывок из Первого концерта Петра Чайковского.

Мишина и Галлямов завоевали золото на дебютном для себя чемпионате мира, опередив представителей Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуна, ставших вторыми, а также своих соотечественников Александру Бойкову и Владимира Козловского, занявших третье место.

Согласно вердикту Международного арбитражного суда в Лозанне, до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены обязаны выступать без национальных флага и гимна.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира.