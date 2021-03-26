Траньков рассказал, продолжат ли Тарасова и Морозов сотрудничать с Зуевой
«Я пока не могу лететь в США — у меня пока нет визы, но программы они, скорее всего, будут ставить с Мариной», — приводит слова Транькова ТАСС.
Он также рассказал, о планах дуэта после завершения чемпионата мира в Стокгольме.
«Дальше будет тур с шоу Этери Тутберидзе, потом небольшой отпуск и постановка новых программ. Как дальше не знаю — нужно собираться и разговаривать. С себя я тоже ответственности не снимаю — может и у ребят есть ко мне вопросы, всё это надо обсуждать», — добавил специалист.
Тарасова и Морозов начали работать с Зуевой перед сезоном-2019/20.
Ранее Траньков высказал мнение, что ошибка Тарасовой на ЧМ по фигурному катанию связана с психологией.