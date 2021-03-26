Траньков считает, что ошибка Тарасовой на ЧМ по фигурному катанию связана с психологией

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Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, прокомментировал выступления своих подопечных в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

«Конечно, мы с Сергеем Вороновым расстроены. В этом сезоне Женя не давала нам повода усомниться, и здесь на разминках и тренировках всё было хорошо, а что происходит во время проката пока непонятно никому, надо разбираться», — приводит слова Транькова ТАСС.

Он отметил, что проблема с возникновением ошибок во время прокатов, вероятно, является психологической.

«Женя прыгает тулуп так, что можно четверной учить — это шикарный, красивый, большой прыжок, с запасом. Что происходит, когда люди выступают, я пока не знаю. Человеку нужно разобраться в себе самому, но и специалисты должны помочь — нужно обсуждать, разговаривать, находить решение. С одной стороны, если бы мы завоевали хоть какую медаль, я мог быть доволен, но остаться с деревянной — счастье невеликое», — добавил специалист.

Тарасова и Морозов заняли по итогам соревнований четвёртое место с результатом в 212,76 (71,46 + 141,30) балла. В произвольной программе дуэт исполнил параллельный тройной сальхов, однако фигуристы допустили помарки на выбросе что снизило их итоговые оценки за прокат.

Ранее Тамара Москвина заявила, что необходимо в спокойной обстановке проанализировать выступления тренер Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

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