Москвина — о выступлениях Бойковой и Козловского на ЧМ: всё это надо обсуждать, но не сейчас

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Тамара Москвина, тренер фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, заявила необходимо в спокойной обстановке проанализировать выступления своих подопечных в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.

«Всё это надо обсуждать, но не сейчас, не в этой суете, когда одно за другим — соревнования, награждение, допинг-контроль. Нужно провести тщательный анализ», — приводит слова Москвиной ТАСС.

По итогам двух прокатов Бойкова и Козловский набрали 217,63 (80,16 + 137,47) балла. Дуэт лидировал после короткой программы, но Бойкова допустила два падения в произвольной, что позволило им занять лишь третье место.

Для Бойковой и Козловского это первая в карьере медаль чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Москвина рассказала, какие задачи ставила перед Мишиной и Галлямовым на ЧМ.

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