Москвина рассказала, какие задачи ставила перед Мишиной и Галлямовым на ЧМ

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Тамара Москвина, тренер фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, прокомментировала победу своих подопечных в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Москвина рассказала, какие задачи ставила перед Мишиной и Галлямовым на ЧМ
  • Reuters

«Такие случаи, когда дебютанты чемпионатов мира одерживали победы, бывали. Какие задачи я им ставила? Ничего необычного — никаких задач на медали не ставит никакой тренер, только дают кое-какие указания обратить особое внимание на определённые детали, либо дают общий настрой, чтобы спортсмены катались с полной эмоциональной отдачей», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Она отметила, что очень довольна тем, несмотря на сложности, возникавшие во время подготовки двое представителей её школы стали призёрами в парном катании.

Бойкова и Козловский завоевали золото, а Александра Бойкова и Владимир Козловский, также являющиеся подопечными Москвиной — бронзу. 

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов поделились впечатлениями от победы на ЧМ по фигурному катанию.

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