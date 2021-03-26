Авербух считает, что Синицина и Кацалапов показали на ЧМ эталон исполнения танцев

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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух отреагировал на выступление российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на чемпионате мира в Стокгольме.
Авербух считает, что Синицина и Кацалапов показали на ЧМ эталон исполнения танцев
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Браво, ребята! Эталон исполнения танцев. Здесь было всё: история, ощущение, что они действительно гуляют под дождём счастья, который идёт над ними. Фантастически исполнили свой танец. Вроде казалось: американцы выступили, все заволновались. Но у меня не было сомнений, что они их обойдут», — сказал Авербух в эфире Первого канала.

Он также отметил работу тренера российского дуэта Александра Жулина.

«Вика и Никита сегодня не подвели. Они исполнили этот танец по-чемпионски. Они просто пришли и выиграли. Мне очень понравилось это выступление. Думаю, основное впереди. Произвольная программа всех расставит по местам, но сегодня я получил огромное удовольствие от их выступления», — добавил Авербух.

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