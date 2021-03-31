Глава «Самбо-70» резко ответил на обвинения американских СМИ в адрес российских фигуристок

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Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев эмоционально отреагировал на слова американского журналиста Дейва Лиза о том, что российские фигуристки принимают блокаторы гормонов.
Глава «Самбо-70» резко ответил на обвинения американских СМИ в адрес российских фигуристок
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«Козлы полные! Если не умеют кататься, то пусть дальше так говорят», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Лиз заявил, что российские фигуристки принимали блокаторы гормонов перед чемпионатом мира 2021 года в Стокгольме.

На мировом первенстве россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а третьей — Александра Трусова.

Ранее тренер Татьяна Тарасова заявила, что очернять российских фигуристок Лизу никто не позволит.

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