Глава «Самбо-70» резко ответил на обвинения американских СМИ в адрес российских фигуристок
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«Козлы полные! Если не умеют кататься, то пусть дальше так говорят», — цитирует Лайшева «Чемпионат».
Лиз заявил, что российские фигуристки принимали блокаторы гормонов перед чемпионатом мира 2021 года в Стокгольме.
На мировом первенстве россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а третьей — Александра Трусова.
Ранее тренер Татьяна Тарасова заявила, что очернять российских фигуристок Лизу никто не позволит.