Тарасова о словах американского журналиста: очернять наших девочек ему никто не позволит

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова американского журналиста Дейва Лиза о том, что российские фигуристки принимают блокаторы гормонов.
Тарасова о словах американского журналиста: очернять наших девочек ему никто не позволит
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«За такие слова нужно отвечать! Это нагло и нечестно! Ему нужно рассказать, откуда он это знает и почему так спокойно об этом говорит. Я думаю, он лгун. Очернять наших девочек ему никто не позволит. Считаю, нужно писать письмо в Федерацию фигурного катания США. Это нельзя просто так оставить», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Лиз заявил, что российские фигуристки принимали блокаторы гормонов перед чемпионатом мира 2021 года в Стокгольме.

На мировом первенстве россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а третьей — Александра Трусова.

Ранее глава ФФККР высказался об обвинениях в адрес российских фигуристок.

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