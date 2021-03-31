Глава ФФККР высказался об обвинениях в адрес российских фигуристок
- РИА Новости
«Не видел эту новость, но это какой-то бред. Полная ерунда. Разве могут американцы что-то хорошее о нас написать?» — цитирует Горшкова «Чемпионат».
Лиз заявил, что российские фигуристки принимают блокаторы гормонов перед чемпионатом мира 2021 года в Стокгольме.
На мировом первенстве россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а третьей — Александра Трусова.
Ранее Илья Авербух назвал глупостью слухи о применении блокаторов гормонов российскими фигуристками.