Олимпийская чемпионка из США Макнил временно отстранена из-за допинга

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Американская легкоатлетка Брианна Макнил временно отстранена от соревнований в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил.
Олимпийская чемпионка из США Макнил временно отстранена из-за допинга
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), 29-летняя спортсменка подозревается во вмешательстве в процесс обработки результатов тестирования.

Макнил является чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в беге на 100 м с барьерами, а также чемпионкой мира 2013 года в аналогичной дисциплине.

Ранее сообщалось, что расследователь допинговых махинаций в российской лёгкой атлетике Паунд завершил работу в WADA.

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