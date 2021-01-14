Олимпийская чемпионка из США Макнил временно отстранена из-за допинга
- Reuters
Как сообщает пресс-служба Независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), 29-летняя спортсменка подозревается во вмешательстве в процесс обработки результатов тестирования.
Макнил является чемпионкой Олимпийских игр 2016 года в беге на 100 м с барьерами, а также чемпионкой мира 2013 года в аналогичной дисциплине.
Ранее сообщалось, что расследователь допинговых махинаций в российской лёгкой атлетике Паунд завершил работу в WADA.