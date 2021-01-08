Расследователь допинговых махинаций в российской лёгкой атлетике Паунд завершил работу в WADA

Основатель и первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд прекратил свою деятельность.

Об этом сообщает сайт WADA.

Бывший канадский пловец, участник Олимпиады 1960 года возглавлял WADA с момента его учреждения в 1999 году до 2007 года. С тех пор Паунд входил в совет WADA. Срок его полномочий истёк 31 декабря 2020 года.

В 2015 году он стал руководителем независимой комиссии по расследованию махинаций с допингом в российской лёгкой атлетике.

Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв подготовил поправки к закону о допинге, предусматривающие уголовную ответственность.