Драчёв подготовил поправки к закону о допинге, предусматривающие уголовную ответственность

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Государственной думы Владимир Драчёв подготовил поправки к закону о допинге, которые планирует внести на рассмотрение на весенней сессии.

«У меня подготовлена большая программа по поводу изменения антидопингового законодательства. Чтобы была ответственность вплоть до уголовной. Не только для тренеров и врачей, на и для спортсменов. Сейчас они могут применять всё, что хочешь, но наказаний никаких нет. Страдает только Россия. Когда стоит ждать принятия этого закона? Процедура сложная. Сейчас мы готовим поправки, чтобы в том числе был и возврат полученных материальных благ: машины, квартиры. Если наказание признано WADA, нашими федерациями и МОК, прошло все судебные инстанции, тогда наступит период возврата полученных средств», — цитирует Драчёва «Спорт день за днём».

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд постановил отстранить Россию на два года за махинации с данными московской антидопинговой лаборатории. Первоначально Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию на четыре года.

Ранее Тихонов жёстко раскритиковал руководство СБР после инцидента на «Ижевской винтовке».

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