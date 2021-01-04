Тихонов жёстко раскритиковал руководство СБР после инцидента на «Ижевской винтовке»
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В конце декабря юниорки из ХМАО и юниоры, представляющие Тюменскую область, снялись со стартов после известия о прибытии допинг-офицеров.
«Мы видим бесконтрольность и безграмотность сегодняшней команды. Кто такой Польховский, которого гнали отовсюду? Майгуров — натуральный преступник. Всё это привело к этому. Руководство и тренеры СБР — это люди, которых нашли по объявлению», — приводит слова Тихонова Sport24.
Ранее сообщалось, что Польховский оценил нынешний уровень сборной России по биатлону.