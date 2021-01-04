Польховский оценил нынешний уровень сборной России по биатлону

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о нынешнем уровне национальной команды.
Польховский оценил нынешний уровень сборной России по биатлону
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«На данный момент уровень сборной России чуть ниже, чем уровень основных соперников. Что я могу сказать болельщикам? Могу обещать только то, что мы будем работать ещё больше, чтобы их порадовать. Критиковать нас будут всегда, но будет результат — будет совсем другая ситуация», — приводит слова Польховского пресс-служба Союза биатлонистов России.

Он отметил, что все спортсмены настроены на борьбу и на то, чтобы переломить сложившуюся ситуацию.

«Никто рук не опускает, каждый готов сделать всё возможное для улучшения результатов», — добавил специалист.

По итогам этапа в австрийском Хохфильцене сборная России по биатлону обновила антирекорд — 39 гонок Кубка мира без медалей.

Ранее Польховский рассказал о подготовке лидера национальной команды Александра Логинова к январским этапам Кубка мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить