Польховский оценил нынешний уровень сборной России по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о нынешнем уровне национальной команды.

«На данный момент уровень сборной России чуть ниже, чем уровень основных соперников. Что я могу сказать болельщикам? Могу обещать только то, что мы будем работать ещё больше, чтобы их порадовать. Критиковать нас будут всегда, но будет результат — будет совсем другая ситуация», — приводит слова Польховского пресс-служба Союза биатлонистов России.

Он отметил, что все спортсмены настроены на борьбу и на то, чтобы переломить сложившуюся ситуацию.

«Никто рук не опускает, каждый готов сделать всё возможное для улучшения результатов», — добавил специалист.

По итогам этапа в австрийском Хохфильцене сборная России по биатлону обновила антирекорд — 39 гонок Кубка мира без медалей.

Ранее Польховский рассказал о подготовке лидера национальной команды Александра Логинова к январским этапам Кубка мира.