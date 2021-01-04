Польховский сообщил, что биатлонист Логинов по личным причинам уехал в Саратов

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о подготовке лидера национальной команды Александра Логинова к январским этапам Кубка мира.
Польховский сообщил, что биатлонист Логинов по личным причинам уехал в Саратов
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Логинов… получил ли он разрешение работать отдельно. Но он уехал в Саратов по причинам личного характера, которые учёл тренерский штаб. Он уже на подходе к тому состоянию, которое для него привычно. Да, чуть позже, чем ждали и тренеры, и сам Саша, но у него много положительных моментов, которые внушают оптимизм», — приводит слова Польховского пресс-служба Союза биатлонистов России.

В январе пройдут три этапа: два — в немецком Оберхофе (с 4 по 10 и с 11 по 17 января) и один — в итальянском Антхольце (с 18 по 24 января).

Ранее о переходе Логинова на самоподготовку высказался Дмитрий Губерниев. 

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