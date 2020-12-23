Губерниев отреагировал на самоподготовку Логинова перед январскими этапами КМ
- РИА Новости
«Итак, биатлонист Александр Логинов не едет на новогодний сбор на Хмелёвские озёра. Это рядом с Красной Поляной. Это Сочи, это высота. И таким образом, перед оберхофскими январскими этапами Кубка мира Логинов будет тренироваться дома, скорее всего, у себя в Саратове. И здесь очевидно, что тренерский штаб мужской сборной решил не вмешиваться в тренировочный процесс российского чемпиона мира, уповая на то, что как раз Саша имеет довольно богатый опыт подготовки к решающим стартам», — сказал Губерниев на видео в своём Telegram-канале.
По его мнению, Логинов должен подойти к стартам в оптимальной форме, но есть некоторые нюансы. Как отмечает Губерниев, один из главных вопросов заключается в том, сможет ли Логинов наладить стрельбу, тренируясь самостоятельно. Причём особенно это касается стойки.
«Потому что здесь нужен достойный спарринг и наличие рядом опытного тренера. Во всяком случае, хорошего советчика. И всё это пока вызывает вопросы, но в любом случае в спорте определяющим является результат. Если Логинов сумеет этот результат показать уже в начале января в Оберхофе, это значит, он идёт правильной дорогой», — добавил Губерниев.
При этом эксперт подчеркнул, что в случае неудачи у Логинова и остальных биатлонистов, тренирующихся самостоятельно, можно будет сказать, что спортсменам стоит следовать централизованной подготовке.
Пятый этап КМ пройдёт с 8 по 10 января в немецком Оберхофе, а шестой состоится там же в период с 13 по 17 января.
Ранее сообщалось, что Логинов будет самостоятельно готовиться перед январскими этапами КМ по биатлону.