Губерниев отреагировал на самоподготовку Логинова перед январскими этапами КМ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение российского биатлониста Александра Логинова остаться на самоподготовке перед январскими этапами Кубка мира.

«Итак, биатлонист Александр Логинов не едет на новогодний сбор на Хмелёвские озёра. Это рядом с Красной Поляной. Это Сочи, это высота. И таким образом, перед оберхофскими январскими этапами Кубка мира Логинов будет тренироваться дома, скорее всего, у себя в Саратове. И здесь очевидно, что тренерский штаб мужской сборной решил не вмешиваться в тренировочный процесс российского чемпиона мира, уповая на то, что как раз Саша имеет довольно богатый опыт подготовки к решающим стартам», — сказал Губерниев на видео в своём Telegram-канале.

По его мнению, Логинов должен подойти к стартам в оптимальной форме, но есть некоторые нюансы. Как отмечает Губерниев, один из главных вопросов заключается в том, сможет ли Логинов наладить стрельбу, тренируясь самостоятельно. Причём особенно это касается стойки.

«Потому что здесь нужен достойный спарринг и наличие рядом опытного тренера. Во всяком случае, хорошего советчика. И всё это пока вызывает вопросы, но в любом случае в спорте определяющим является результат. Если Логинов сумеет этот результат показать уже в начале января в Оберхофе, это значит, он идёт правильной дорогой», — добавил Губерниев.

При этом эксперт подчеркнул, что в случае неудачи у Логинова и остальных биатлонистов, тренирующихся самостоятельно, можно будет сказать, что спортсменам стоит следовать централизованной подготовке.

Пятый этап КМ пройдёт с 8 по 10 января в немецком Оберхофе, а шестой состоится там же в период с 13 по 17 января.

Ранее сообщалось, что Логинов будет самостоятельно готовиться перед январскими этапами КМ по биатлону.