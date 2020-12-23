Логинов будет самостоятельно готовиться перед январскими этапами КМ по биатлону
- © Kalle Parkkinen/Newspix24
- globallookpress.com
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова тренера Максима Кугаевского, работающего со сборной Тюменской области, которую представляет Логинов.
При этом национальная команда проведёт сбор перед стартами в Сочи.
Пятый этап КМ пройдёт с 8 по 10 января в немецком Оберхофе, а шестой состоится там же в период с 13 по 17 января.
Ранее Анатолий Хованцев заявил, что антирекордная серия сборной России по биатлону прежде всего давит на тренеров.