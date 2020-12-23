Логинов будет самостоятельно готовиться перед январскими этапами КМ по биатлону

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Российский биатлонист Александр Логинов принял решение остаться на самоподготовке в преддверии январских этапов сезона Кубка мира.
Логинов будет самостоятельно готовиться перед январскими этапами КМ по биатлону
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова тренера Максима Кугаевского, работающего со сборной Тюменской области, которую представляет Логинов. 

При этом национальная команда проведёт сбор перед стартами в Сочи.

Пятый этап КМ пройдёт с 8 по 10 января в немецком Оберхофе, а шестой состоится там же в период с 13 по 17 января.

Ранее Анатолий Хованцев заявил, что антирекордная серия сборной России по биатлону прежде всего давит на тренеров.

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