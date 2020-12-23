Логинов будет самостоятельно готовиться перед январскими этапами КМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов принял решение остаться на самоподготовке в преддверии январских этапов сезона Кубка мира.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова тренера Максима Кугаевского, работающего со сборной Тюменской области, которую представляет Логинов.

При этом национальная команда проведёт сбор перед стартами в Сочи.

Пятый этап КМ пройдёт с 8 по 10 января в немецком Оберхофе, а шестой состоится там же в период с 13 по 17 января.

Ранее Анатолий Хованцев заявил, что антирекордная серия сборной России по биатлону прежде всего давит на тренеров.