Хованцев заявил, что антирекордная серия сборной России по биатлону прежде всего давит на тренеров
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- РИА Новости
«Прежде всего такая серия давит на тренеров. Руководство тоже находится в напряжении, что сказывается и на работе тренеров, от которых требуют результата», — приводит слова Хованцева ТАСС.
Он отметил, что даже безмедальные выступления бывают разные.
«Одно дело, когда спортсмены регулярно занимают места с четвёртого по шестое, другое — когда за четыре этапа единичные случаи попадания в десятку. Выступление команды в декабре даёт тревожный сигнал», — добавил специалист.
По итогам этапа в австрийском Хохфильцене сборная России по биатлону обновила антирекорд — 39 гонок Кубка мира без медалей.
Ранее Дмитрий Васильев высказал мнение, что Юрий Каминский и Михаил Шашилов не должны тренировать сборную России по биатлону.