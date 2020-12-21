Хованцев заявил, что антирекордная серия сборной России по биатлону прежде всего давит на тренеров

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказал мнение о безвыигрышной серии национальной команды на этапах Кубка мира по биатлону.

«Прежде всего такая серия давит на тренеров. Руководство тоже находится в напряжении, что сказывается и на работе тренеров, от которых требуют результата», — приводит слова Хованцева ТАСС.

Он отметил, что даже безмедальные выступления бывают разные.

«Одно дело, когда спортсмены регулярно занимают места с четвёртого по шестое, другое — когда за четыре этапа единичные случаи попадания в десятку. Выступление команды в декабре даёт тревожный сигнал», — добавил специалист.

По итогам этапа в австрийском Хохфильцене сборная России по биатлону обновила антирекорд — 39 гонок Кубка мира без медалей.

Ранее Дмитрий Васильев высказал мнение, что Юрий Каминский и Михаил Шашилов не должны тренировать сборную России по биатлону.