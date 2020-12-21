Васильев считает, что Каминский и Шашилов не должны тренировать сборную России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что старшие тренеры мужской и женской сборных России Юрий Каминский и Михаил Шашилов не должны работать с национальной командой.

«Картина нерадужная. Физическое состояние вызывает вопросы. Разрешение спортсменам уйти на самостоятельную подготовку было большой ошибкой, как показывают результаты. Тренерский коллектив, который у меня вызывал большой скепсис изначально, себя сейчас и проявляет. Эти старшие тренеры — не те люди, которые должны тренировать национальную команду», — приводит слова Васильева РИА Новости.

Он отметил, что антирекордная серия сборной на Кубке мира вряд ли прервётся в ближайшее время.

«Конечно, всё может быть, и в теории этот антирекорд может прерваться в любой гонке. Но это может произойти только в том случае, если, как говорится, все планеты сойдутся. Не вижу, кто бы мог залезть в тройку на этапах Кубка мира. О чемпионате мира я даже не говорю. Кроме Логинова, таких спортсменов у нас сейчас нет. Не потому, что они такие плохие или хорошие, просто они в этом году совсем не готовы бороться за призовые места», — добавил Васильев.

По итогам масс-стартов на этапе в австрийском Хохфильцене сборная России по биатлону обновила антирекорд — 39 гонок Кубка мира без медалей.

Ранее сообщалось, что Владимир Драчёв высказался о причинах низких результатов сборной России по биатлону.