Драчёв высказался о причинах низких результатов сборной России по биатлону

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о результатах сборной России по биатлону в нынешнем сезоне.

«У женщин за эти два года мы наработали много достойных кандидатов на перспективу. Но вы же видите, как сложилась ситуация. Ряд членов правления СБР решили резко всё поменять, не думая о последствиях. Сейчас, наверное, подумают. Резкие смены курса к хорошему никогда не приводят. Нынешние результаты сборной — показатель тот работы, которую провело правление в этом году», — приводит слова Драчёва «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что тот факт, что мужская команда растеряла свои позиции, был прогнозируемым.

«Мы же не возим на этап Кубка мира молодых. Даже не пытаемся их накатывать на международных стартах. А в этом году это было необходимо сделать. Это было в моих планах, когда на Кубок мира едут три опытных биатлониста и три юниора. Пусть эти мальчики занимают 60—70-е места, но набираются опыта. Когда они стартуют в России, то никогда не приобретут необходимых навыков. Сейчас же все юниоры сидят дома. А выхватили на старты ветеранов, чей потолок давно известен. Ну за счёт чего сейчас Бабиков или Гараничев побегут на высоком уровне, будут бороться за медали? Так что система, которую мы с Анатолием Хованцевым планировали, пропала. Но это уже не ко мне», — добавил Драчёв.

По итогам масс-стартов на этапе в австрийском Хохфильцене сборная России по биатлону обновила антирекорд — 39 гонок Кубка мира без медалей.

Ранее Валерий Польховский высказал мнение о выступлениях лидера национальной команды Александра Логинова на старте сезона.