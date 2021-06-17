Юрист Обухова опроверг слухи о дисквалификации футболиста за допинг

Короткая ссылка
Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Владимира Обухова, прокомментировал информацию о дисквалификации игрока за допинг.
Юрист Обухова опроверг слухи о дисквалификации футболиста за допинг

«Я не понимаю, откуда идёт эта информация. Никакого решения ФИФА по Обухову на текущий момент нет. Вся информация по этому делу строго конфиденциальная, поэтому я не могу ничего сказать», — цитирует Зайцева «Спорт-Экспресс».

29-летний форвард перешёл в «Ростов» из «Тамбова» в октябре 2020 года и не отметился результативными действиями в 11 сыгранных за команду матчах.

16 июня появилась информация, что ФИФА отстранила Обухова на полгода за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что в «Ростове» не получали документы о дисквалификации Обухова за допинг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить