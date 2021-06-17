Юрист Обухова опроверг слухи о дисквалификации футболиста за допинг

Юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Владимира Обухова, прокомментировал информацию о дисквалификации игрока за допинг.

«Я не понимаю, откуда идёт эта информация. Никакого решения ФИФА по Обухову на текущий момент нет. Вся информация по этому делу строго конфиденциальная, поэтому я не могу ничего сказать», — цитирует Зайцева «Спорт-Экспресс».

29-летний форвард перешёл в «Ростов» из «Тамбова» в октябре 2020 года и не отметился результативными действиями в 11 сыгранных за команду матчах.

16 июня появилась информация, что ФИФА отстранила Обухова на полгода за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что в «Ростове» не получали документы о дисквалификации Обухова за допинг.