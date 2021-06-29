Исинбаева назвала героями российских легкоатлетов, которые поедут на Игры в Токио

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева отреагировала на объявление состава национальной легкоатлетической команды на летние Олимпийские игры в Токио.
Исинбаева назвала героями российских легкоатлетов, которые поедут на Игры в Токио
  • © РИА Новости

«Десять человек на Играх — это мало. Ясно, что спортсмены недовольны, потому что многие останутся за бортом. Уверена, что у всех напряжённое настроение. Не буду говорить про количество медалей российских легкоатлетов. Но эти десять человек, которые поедут на Олимпиаду, будут достойны любой похвалы. Каждый из них априори будет героем, ведь это очень сложно. Тут трудно не просто тренироваться, но и держать мотивацию, показывать результат», — приводит слова Исинбаевой РИА Новости.

По решению World Athletics, из-за отстранения ВФЛА на летних Играх в Токио смогут выступить десять российских легкоатлетов, получивших нейтральный статус.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее был назван состав сборной России по лёгкой атлетике на Олимпиаду в Токио.

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