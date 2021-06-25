«Не продемонстрировала право на участие»: в США легкоатлетку-трансгендера отстранили от отбора на Олимпиаду

Трансгендерная женщина Сесе Телфер отстранена от участия в отборе в олимпийскую сборную США по лёгкой атлетике. Спортсменка, выступающая в беге на 400 м с барьерами, не выполнила требования, предписывающие участницам иметь определённый уровень тестостерона. Телфер надеется в будущем вновь попробовать войти в национальную команду и поехать на международные состязания.

Бегунья на 400 м с барьерами Сесе Телфер, которая в прошлом состязалась с мужчинами, не была допущена к участию в отборе в олимпийскую сборную США.

Телфер первоначально была заявлена в качестве участницы в своей профилирующей дисциплине, но её имени не оказалось в числе 32 спортсменок, которые вошли в итоговый стартовый протокол и начнут состязания 25 июня. Поводом для исключения бегуньи стали требования Международной федерации лёгкой атлетики (World Athletics), которые устанавливают ограничения на участие женщин.

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В 2019 году World Athletics постановила, что в женских забегах на дистанциях от 400 м до 1 мили (1609,344 м) разрешено участвовать только тем спортсменкам, чей уровень тестостерона в крови на протяжении 12 месяцев не превышает 5 нмоль/л. Если этот показатель превышен, то бегуньи должны либо принимать гормональную терапию, либо ограничиваться участием в своей собственной категории, которой пока нет ни на Олимпийских играх, ни на чемпионатах мира.

Эти правила были приняты для того, чтобы защитить права спортсменок с обычным уровнем тестостерона, которые не могут на равных состязаться с теми, у кого он повышен. Самой известной легкоатлеткой, которую коснулись данные ограничения, стала южноафриканка Кастер Семеня. С 2019 года двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров больше не может состязаться с женщинами, не снижая уровня тестостерона. Она безуспешно пыталась оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но тот подтвердил необходимость в ограничениях. Эти правила также напрямую касаются трансгендерных женщин, прошедших операцию по смене пола и сохранивших свой уровень тестостерона.

В Федерации лёгкой атлетики США (USATF) подтвердили, что исключение Телфер из числа участниц олимпийского отбора связано с требованиями World Athletics. Спортсменка не выполнила их и не поэтому не может состязаться с девушками.

«После уведомления от World Athletics 17 июня о том, что условия ещё не выполнены, USATF предоставила Сесе квалификационные требования и, вместе с World Athletics, возможность продемонстрировать своё право на участие, чтобы она могла участвовать в отборе в олимпийскую сборную США. Согласно последующему уведомлению Сесе от World Athletics 22 июня, она не смогла продемонстрировать своё право на участие», — сказано в заявлении.

В федерации при этом отметили, что приветствуют желание Телфер соревноваться, но не могут его удовлетворить, пока спортсменка не выполнит все условия.

«USATF решительно поддерживает инклюзивность и обеспечивает прямой путь к участию в спорте всех, сохраняя при этом справедливость соревнований. Если Сесе будет соответствовать условиям для участия трансгендерных спортсменов в будущем, мы всем сердцем поддержим её участие в международных мероприятиях в качестве члена команды USATF», — добавили в организации.

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Сама спортсменка дала понять, что не будет подавать протест и добиваться возвращения в состав участников. При этом она не бросить борьбу и будет продолжать пытаться попасть в сборную страны.

«Сесе уже смотрит в будущее и продолжает тренироваться. Скоро она снова будет выступать на национальном и мировом уровне», — сказал AP её агент Дэвид Макфарланд.

Будущая спортсменка родилась в Ямайке под именем Крейг Телфер. В детстве он вместе с матерью перебрался в Канаду, а затем обосновался в США. C 2016 года Телфер начал состязаться с мужчинами на студенческих соревнованиях, не добиваясь значительных успехов.

После гормональной терапии Телфер получила возможность выступать на университетских соревнованиях уже как женщина. В 2019-м Телфер одержала победу в новом для себя качестве, чем привлекла к себе повышенное внимание в спортивном сообществе и подняла вопрос о допустимости участия трансгендеров в соревнованиях. Сама спортсменка утверждает, что не имеет никакого преимущества над женщинами, так как вынуждена подавлять свой уровень тестостерона.

При этом даже если бы спортсменку допустили до состязаний, у неё вряд ли были бы шансы войти в тройку лучших и оказаться в женской сборной США. Личный рекорд Телфер составляет всего 57,53 с, в то время как норматив для попадания на Олимпиаду равняется 55,40 с, и его смогли выполнить восемь американок.