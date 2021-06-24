СМИ: Ласицкене приступила к тренировкам после травмы
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», Ласицкене приступила к тренировкам.
Таким образом, у спортсменки есть время, чтобы восстановиться до летних Олимпийских игр в Токио.
Финал соревнований по прыжкам в высоту у женщин на Олимпиаде запланирован на 7 августа.
Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что император Японии опасается, что Олимпиада в Токио вызовет рост распространения коронавируса в стране.