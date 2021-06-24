СМИ: Ласицкене приступила к тренировкам после травмы

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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене восстанавилась после травмы задней поверхности бедра.
СМИ: Ласицкене приступила к тренировкам после травмы
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», Ласицкене приступила к тренировкам.

Таким образом, у спортсменки есть время, чтобы восстановиться до летних Олимпийских игр в Токио.

Финал соревнований по прыжкам в высоту у женщин на Олимпиаде запланирован на 7 августа.

Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что император Японии опасается, что Олимпиада в Токио вызовет рост распространения коронавируса в стране.

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