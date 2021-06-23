Матыцин высказался о перспективе развития российской лёгкой атлетики

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Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность в том, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) вскоре будет полностью восстановлена в международной федерации World Athletics.
Матыцин высказался о перспективе развития российской лёгкой атлетики
  • АГН «Москва»

«Мы все переживаем за то время, которое выпало на нашу долю. Это время реформ, время возрождения российской лёгкой атлетики. Я хочу поблагодарить наших коллег в Министерстве спорта, ВФЛА, все региональные федерации, тренеров, общественность, World Athletics за то, что мы находимся в конструктивном диалоге. Я надеюсь, что мы правильную дорогу выбрали и идём по ней очень уверенно. Я верю, что в самое ближайшее время российская лёгкая атлетика будет полностью восстановлена и мы будем даже больше гордиться успехами на международной арене и отечественной системой подготовки кадров, спортсменов и тренеров», — цитирует слова Матыцина ТАСС. 

В настоящее время ВФЛА лишена членства в World Athletics из-за допинговых нарушений.

Ранее Матыцин заявил, что верил в невиновность Шубенкова по допинговому делу.

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