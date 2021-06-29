Спасатели предупредили об усилении ветра до 22 м/с в Пермском крае
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Местами возможны грозы, днём в отдельных районах сильный дождь, град. Утром местами туман. При грозе ожидаются порывы ветра до 17—22 м/с.
Ухудшение погодных условий прогнозируют и в Удмуртии, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска. Днём во вторник местами возможны грозы с усилением ветра до 20 м/с.
Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности.
Ранее синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.