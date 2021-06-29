Синоптик объяснил аномальную жару в июне

Синоптик, ведущий метеоролог Гидрометцентра Михаил Милославский рассказал, с чем связана аномально жаркая погода на территории России в июне.

Об этом он рассказал в беседе с Nation News.

«Обычное течение воздушных масс происходит с запада на восток, то есть петербуржская погода через сутки будет в Москве. Когда же появляются антициклоны, которые занимают большую часть региона, то данный процесс течения воздушных масс разрушается. Им на смену приходят закачка жаркой воздушной массы и малая продолжительность тёмного времени суток. Таким образом происходит максимальный прогрев воздуха и земли, а разница между дневной и ночной температурой воздуха становится всё меньше», — объяснил метеоролог.

Возникновение антициклона до сих пор остаётся загадкой, подчеркнул специалист.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.