СМИ: ВФЛА рекомендовала десять спортсменов к участию в Олимпиаде

Тренерский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рекомендовала десять спортсменов к участию в летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, в список вошли Михаил Акименко, Илья Иванюк, Дарья Клишина, Мария Ласицкене, Мария Ласицкенев, Валерий Пронкин, Анжелика Сидорова, Эльвира Хасанова, Илья Шкуренев и Сергей Шубенков.

Напомним, что по решению World Athletics на летних Олимпийских играх в Токио смогут выступить десять российских легкоатлетов, получивших нейтральный статус.

Олимпиада, перенесённая с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее ВФЛА попросила World Athletics ещё раз рассмотреть заявку Моргунова на нейтральный статус.