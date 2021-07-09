Попытка Лопеса превзойти Карелина и второй шанс Садулаева и Воробьёвой: чем интересна борьба на Олимпиаде в Токио

На Олимпийских играх в Токио будут разыграны 18 комплектов медалей по борьбе. Российские спортсмены являются действующими чемпионами мира в пяти весовых категориях, а ещё четверо стали лучшими на ОИ в 2018 году. Абдулрашид Садулаев и Наталья Воробьёва постараются выиграть своё второе золото, а кубинец Михаин Лопес будет стремиться к четвёртой победе, которая позволит ему превзойти достижение Александра Карелина.

Вольная борьба: поход за четырьмя золотыми медалями

За последние 35 лет только двум странам удавалось выиграть четыре золотые медали в вольной борьбе на одной Олимпиаде. Это были СССР и Россия. В Токио у отечественных спортсменов снова будет шанс повторить это достижение, так как в олимпийскую сборную вошли сразу четыре действующих чемпиона мира.

Главной звездой всего борцовского турнира будет Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Став олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро, он потерпел всего лишь одно официальное поражение — от американца Кайла Снайдера в финале чемпионата мира 2017 года. Спустя год Садулаев взял уверенный реванш, потратив на схватку с ним всего 70 секунд. Уроженец Дагестана в этом году выходил на ковёр лишь один раз и снялся с финала турнира памяти Али Алиева из-за небольшой травмы. По словам главного тренера сборной Дзамболата Тедеева, ничего страшного с «русским танком» не произошло и к следующей встрече со Снайдером, который тоже стремится ко второму олимпийскому золоту, он будет готов.

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У Заура Угуева (до 57 кг) победная серия не такая длинная — «всего» два года, но если учитывать только турниры мирового масштаба, то она длится с 2018-го. Его главным соперником в Токио должен быть турок Сюлейман Атлы, который в отсутствие россиянина выиграл последний чемпионат Европы. Угуев в этом сезоне пока не раскрывал все свои карты: кроме как на первенстве России, он боролся только на турнире в Сассари, где провёл один поединок в более тяжёлой весовой категории. Но, несмотря на это, в самом лёгком весе он остаётся непререкаемым фаворитом.

Другой двукратный действующий чемпион мира, Заурбек Сидаков (до 74 кг), свою форму как раз не скрывал. Там же, в Италии, он выиграл три схватки. Правда, со своим главным соперником Франком Чамисо россиянин пока не встречался. Кроме него, конкуренцию должен составить американец Кайл Дейк: победитель двух последних мировых первенств в более тяжёлой категории, до 79 кг, специально пошёл на снижение веса, чтобы выступить на Олимпиаде.

Ещё одним действующим чемпионом мира в российской сборной является Гаджимурад Рашидов (до 65 кг). После травмы, помешавшей ему в 2020 году выиграть Кубок мира (неофициальное первенство планеты), он давно восстановился и прошёл отбор в национальную команду, но, как и Угуев, пока не демонстрировал свою форму. Тем не менее, по мнению Объединённого мира борьбы (UWW), Рашидов является лидером в своей категории и будет иметь первый номер посева на Олимпиаде. Кроме него, такой привилегией будет обладать только Садулаев.

В весе до 86 кг Россию представит Артур Найфонов. Он победитель двух последних чемпионатов Европы, но его основные соперники — с других континентов. В первую очередь ему стоит опасаться иранца Хасана Яздани: россиянин уже проигрывал на туше обладателю золотой медали Рио на чемпионате мира в 2019-м. Кроме него, состав участников должен усилить американец Дэвид Тейлор — единственный борец, побеждавший Яздани за последние пять лет.

Пожалуй, единственной категорией у вольников, где россиянам будет сложно рассчитывать на медали, является самый тяжёлый вес — до 125 кг. В послужном списке Сергея Козырева пока есть только серебро чемпионата Европы. В его дисциплине бесспорными лидерами являются турок Таха Акгюль и грузин Гено Петриашвили — они допустят кого-то до финала только в том случае, если сами встретятся до схватки за золото, как это и произошло на последнем первенстве континента. В противном случае остальным борцам-тяжеловесам придётся рассчитывать только на бронзу.

Греко-римская борьба: команда мечты трёхлетней давности

Не менее солидным будет состав сборной России и по греко-римской борьбе. Все прошедшие отбор спортсмены как минимум становились чемпионами мира в 2018 году. Правда, полную команду отправить в Токио не удастся. В весе до 87 кг олимпийский чемпион Давит Чакветадзе пытался добыть последнюю путёвку, но ему не хватило для этого всего лишь одного балла в последней схватке на майском квалификационном турнире.

Лидером российских «классиков» однозначно является Муса Евлоев (до 97 кг). Он единственный после успеха в 2018-м защитил на следующий год звание чемпиона мира, пускай и благодаря отказу олимпийского чемпиона Артура Алексаняна из Армении из-за травмы. Но с тех пор Евлоев неизменно побеждал на всех международных турнирах, а Алексанян пока так и не вернулся на свой былой уровень, позволявший считаться главной угрозой для россиян.

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В этом году Евлоев выигрывал и чемпионат Европы. Кроме него, из будущих российских олимпийцев этого добился только Сергей Емелин (до 60 кг). В Токио ему предстоит взять реванш у японца Кенитиро Фумиты, который победил россиянина в финале чемпионата мира 2019 года. Хозяин Олимпиады пока не выходил на ковёр в этом сезоне из-за болезни, но остаётся главным конкурентом для уроженца Мордовии.

Где бы ни выступал Емелин, с ним обычно за медали борется и его земляк Артём Сурков. Олимпиада в Токио не станет исключением: он вошёл в число участников весовой категории до 67 кг. Ещё недавно поездка в Японию для Суркова была под вопросом. Он снялся с чемпионата Европы из-за плохого самочувствия, но медицинское обследование показало, что никаких серьёзных проблем нет. Чтобы всё-таки оказаться в олимпийской команде, Суркову нужно было удачно выступить на июньском турнире в Турции, и он одержал победу. В Токио он попытается помешать кубинцу Исмаэлю Борреро завоевать второе золото и заодно взять реванш за поражение в решающей схватке последнего чемпионата мира.

Этим летом трёхкратным олимпийским чемпионом мог бы стать Роман Власов, однако этой красивой истории не суждено будет сбыться. В его весовой категории до 77 кг конкуренция за место в составе была самой ожесточённой, и уроженец Новосибирска её всё-таки не выдержал. Чтобы сохранить шансы пройти отбор, Власову нужно было в июне выиграть турнир в Польше, но он занял только третье место. Вместо него путёвку на Олимпиаду разыграли Александр Чехиркин и Абуязид Манцигов — два последних чемпиона мира. В их контрольной схватке верх одержал Чехиркин, и именно он будет пытаться сохранить за Россией лидерство во власовской категории.

В последней, самой тяжёлой весовой категории, до 130 кг, весь мир будет с нетерпением ждать выступления кубинца Михаина Лопеса. Он попытается воплотить в жизнь мечту Александра Карелина и стать четырёхкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе. Ради очередного золота Лопес кардинально поменял систему подготовки и практически отказался от выступлений на турнирах: после Олимпиады в Рио-де-Жанейро кубинец выходил на ковёр лишь дважды, и то лишь на региональных турнирах. Но в Токио Лопес однозначно приедет, и тренеры уверяют, что он будет в прекрасной форме.

Его главным конкурентом должен стать турок Рыза Каяалп, выигравший два титула чемпиона мира после поражения в финале Игр в Рио. В 2018-м он оступился на самом старте первенства планеты, и тогда золото смог завоевать россиянин Сергей Семёнов, который тоже поедет в Токио и постарается разочаровать двух основных фаворитов. Семёнов никому не уступал ни в 2020-м, ни в 2021 году, но и сильных соперников из других стран у него всё это время не было.

Женская борьба: весь мир против Японии

В женской вольной борьбе неоспоримыми фаворитками будут хозяйки соревнований. Шестеро японских девушек, отобранные в сборную, за карьеру выиграли суммарно 19 медалей чемпионатов мира и восемь раз одерживали победы. Сара Досё (до 68 кг) и Рисако Каваи (до 57 кг) будут пытаться стать двукратными олимпийскими чемпионками — никто за пределами Страны восходящего солнца этого ещё не добивался.

Постарается выиграть второе золото и лидер сборной России Наталья Воробьёва. Олимпийская чемпионка 2012 года выступит в категории до 76 кг, в которой она сама для себя добыла путёвку в Токио. Но соперницы у уроженки Тулуна будут крайне опасные — это и призёр трёх последних чемпионатов мира Хироэ Минагава из Японии, и пятикратная чемпионка мира Эделин Грей из США, и немка Алине Роттер-Фоккен, выигравшая последний крупный турнир в Польше. Проблемы Воробьёвой может доставить и эстонка Эпп Мяэ: от неё россиянка потерпела два своих последних поражения.

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Хорошие шансы на медаль и у Ольги Хорошавцевой (до 53 кг). В этом году она ещё не проиграла ни одного международного поединка и отдала очки сопернице всего лишь в одном из них, а с начала 2020-го у неё было только одно поражение на Кубке мира, которое не помешало завоевать бронзу. В её категории действующей чемпионкой мира является Пак Ён Ми из КНДР, но она не выступит из-за отказа всей сборной приезжать на Олимпиаду.

Стальвира Оршуш выиграла в апреле чемпионат Европы в весе до 55 кг, но на Олимпиаде ей доверили самую лёгкую категорию — до 50 кг. В ней одержать победу будет непросто из-за азербайджанки Марии Стадник, которая долгой и успешной карьерой заслужила, чтобы её четвёртая олимпийская медаль стала всё-таки золотой. Также помешать россиянке может японка Юи Сусаки, которая вправе считаться главной соперницей Стадник.

Валерия Коблова представит Россию в весе до 57 кг. После второго места на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она уходила из борьбы на три года, чтобы воспитать дочку, и вернулась на ковёр ради своих третьих Игр. Но после возобновления карьеры Коблова пока не добивалась значимых успехов, так что её шансы на медаль стоит оценивать осторожно. Как и у Любови Овчаровой (до 62 кг) и Ханум Велиевой (до 68 кг): им в последние годы не хватало стабильности, чтобы непременно считаться фаворитками даже европейских состязаний.