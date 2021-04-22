Шесть золотых и две серебряные медали: российские борцы триумфально стартовали на чемпионате Европы в Варшаве

Российские спортсмены успешно стартовали на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве. В первые два дня представители вольного стиля выиграли шесть золотых медалей из десяти возможных и стали победителями командного зачёта. При этом Артур Найфонов, Алихан Жабраилов и Загир Шахиев стали лучшими в олимпийских весовых категориях.

На чемпионате Европы по борьбе завершились соревнования среди мужчин-вольников. Сборная России, выступая наполовину основным составом, а наполовину обновлённым, одержала общекомандную победу и выиграла шесть золотых медалей из десяти возможных, а также два серебра.

Внимание на турнире в Варшаве в первую очередь было приковано к шести весовым категориям, в которых в августе будут разыграны олимпийские награды. Россию в большинстве из них представляли те борцы, которые на поездку в Токио могут претендовать с трудом, но успех на континентальном первенстве давал им надежду, что они смогут потеснить признанных лидеров.

Исключение составил Артур Найфонов. В своей категории до 86 кг он является первым номером сборной и в Польшу приехал, чтобы лишний раз подтвердить это, а заодно в третий раз стать чемпионом Европы. У 23-летнего борца это прекрасно получилось — Найфонов выиграл всухую три последних поединка, в том числе финал с грузином Сандро Аминашвили.

В категории до 97 кг несомненным лидером в мире является олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Но ему отчаянно пытается бросить вызов Алихан Жабраилов, поднявшийся из веса до 92 кг и завоевавший золото в прошлом году на Кубке мира — турнире, заменившим первенство планеты во время пандемии коронавируса. Пока что уроженец Махачкалы идёт по нарастающей — он выиграл чемпионат России, а теперь стал лучшим и в Европе, победив в схватке за золото турка Сюлеймана Карадениза. Но даже с таким послужным списком Жабраилову будет очень трудно вывести из состава Садулаева.

Третью победу в олимпийских дисциплинах одержал Загир Шахиев, заменивший в весе до 65 кг действующего чемпиона мира Гаджимурада Рашидова, которому уступил на последнем первенстве России. 22-летний борец встретил сопротивление лишь в полуфинале, когда, проигрывая азербайджанцу Али Рахимзаде со счётом 0:5, сумел набрать восемь очков подряд. Финальную схватку с хозяином ковра Кшиштофом Беньковским Шахиев выиграл со счётом 13:2.

Ещё в двух категориях потенциальные участники Олимпиады остались с серебром. В самом лёгком весе до 57 кг тренеры дали шанс Начыну Монгушу, чтобы он навязал конкуренцию в сборной двукратному чемпиону мира Завуру Угуеву. Для выхода в финал уроженцу Тувы в каждой схватке приходилось с трудом доказывать свою силу. В решающем поединке Монгушу противостоял опытный турок, действующий вице-чемпион мира Сюлейман Атлы, который победил россиянина с разницей в один балл.

С Сергеем Козыревым в весе до 125 кг были связаны особые ожидания — он представлял единственную категорию, в которой у России пока нет олимпийской лицензии. От того, насколько успешно он выступит, зависело его участие в последнем отборочном турнире. Козырев сделал всё возможное — он добрался до финала, где встретился с олимпийским чемпионом Тахой Акгюлем. Несмотря на то что турок пропустил последние 15 месяцев из-за операции, он всё равно оказался на голову выше россиянина и выиграл чемпионат Европы в седьмой раз.

Единственным разочарованием стало выступление Разамбека Жамалова в весе до 74 кг. В последнее время он стал теснить в сборной действующего двукратного чемпиона мира Заурбека Сидакова после победы на Кубке мира, но в Варшаве себя проявить не смог. В полуфинале он на последних секундах уступил осетину из Словакии Таймуразу Салказанову, а в схватке за бронзу россиянину не повезло встретиться с двукратным чемпионом мира Франком Чамисо из Италии.

Хотя в финале Кубка мира Жамалов был сильнее бывшего кубинского борца, в этот раз уступил ему и остался без медали. Вторым российским борцом, не попавшим на пьедестал почёта, стал Малик Шаваев в неолимпийском весе до 79 кг, но с ним больших ожиданий связано и не было.

В остальных весах, которые в программу Олимпийских игр не входят, российские борцы выиграли три золота из трёх возможных. Самой долгожданной медаль стала для Исраила Касумова, представляющего категорию до 70 кг. С четвёртой попытки он всё-таки стал чемпионом Европы, одержав в финале волевую победу над азербайджанцем Тураном Байрамовым. В весе до 61 кг Абасгаджи Магомедов порадовал болельщиков двумя досрочными победами на туше, после чего в схватке за золото взял верх над украинцем Андреем Джелепом со счётом 12:2. Наконец, в категории до 92 кг Магомед Курбанов (тёзка известного профессионального боксёра) уверенно выиграл все четыре схватки, в том числе последнюю со швейцарцем Самуэлем Шеррером.

Дальше медали на чемпионате Европы в Польше будут разыгрывать девушки, и у российской сборной уже есть первые успехи. В финал вышли олимпийская чемпионка Наталья Воробьёва (до 76 кг), действующая чемпионка Европы Ханум Велиева (до 68 кг), Вероника Чумикова (до 59 кг) и Стальвира Оршуш (до 55 кг), а Екатерина Полищук поспорит за бронзу (до 50 кг).