Россиянин Тасоев завоевал золото на ЧЕ по дзюдо в Лиссабоне
- РИА Новости
Российский спортсмен первенствовал в весовой категории свыше 100 кг. В финале Инал Тасоев взял верх над представителем Нидерландов Хенком Гролом. Бронза досталась уроженцу Чехии Лукасу Крпалеку и грузину Гураму Тушишвили.
Также в заключительный день турнира бронзу в категории до 90 кг завоевал россиянин Михаил Игольников.
Ранее сообщалось, что на 72-м году жизни скончался чемпион Олимпийских игр — 1976 по дзюдо Сергей Новиков.