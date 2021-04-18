Россиянин Тасоев завоевал золото на ЧЕ по дзюдо в Лиссабоне

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Российский спортсмен Инал Тасоев одержал победу на чемпионате Европы по дзюдо, который проходил в Лиссабоне.
Россиянин Тасоев завоевал золото на ЧЕ по дзюдо в Лиссабоне
  • РИА Новости

Российский спортсмен первенствовал в весовой категории свыше 100 кг. В финале Инал Тасоев взял верх над представителем Нидерландов Хенком Гролом. Бронза досталась уроженцу Чехии Лукасу Крпалеку и грузину Гураму Тушишвили.

Также в заключительный день турнира бронзу в категории до 90 кг завоевал россиянин Михаил Игольников.

Ранее сообщалось, что на 72-м году жизни скончался чемпион Олимпийских игр — 1976 по дзюдо Сергей Новиков.

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