Россияне завоевали шесть золотых медалей ЧЕ в вольной борьбе

Сборная России занимает первое место по итогам мужских соревнований по вольной борьбе на чемпионате Европы в польской Варшаве.

В общей сложности в активе российской команды шесть золотых и две серебряные медали.

Золото завоевали Абасгаджи Магомедов (в весовой категории до 61 кг), Загир Шахиев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг) и Алихан Жабраилов (до 97 кг).

Серебряные награды в активе Начына Монгуша (до 57 кг) и Сергея Козырева (до 125 кг).

Сборная России занимает первое место в медальном зачёте континентального первенства. На втором месте — команда Турции с двумя золотыми и одной серебряной наградой. Тройку замыкает сборная Словакии — два золота.

Чемпионат Европы продлится до 25 апреля.

Ранее сообщалось, что Инал Тасоев завоевал золото на ЧЕ по дзюдо в Лиссабоне.