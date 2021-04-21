Россияне завоевали шесть золотых медалей ЧЕ в вольной борьбе

Короткая ссылка
Сборная России занимает первое место по итогам мужских соревнований по вольной борьбе на чемпионате Европы в польской Варшаве.
Россияне завоевали шесть золотых медалей ЧЕ в вольной борьбе
  • globallookpress.com

В общей сложности в активе российской команды шесть золотых и две серебряные медали.

Золото завоевали Абасгаджи Магомедов (в весовой категории до 61 кг), Загир Шахиев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг) и Алихан Жабраилов (до 97 кг).

Серебряные награды в активе Начына Монгуша (до 57 кг) и Сергея Козырева (до 125 кг).

Сборная России занимает первое место в медальном зачёте континентального первенства. На втором месте — команда Турции с двумя золотыми и одной серебряной наградой. Тройку замыкает сборная Словакии — два золота.

Чемпионат Европы продлится до 25 апреля.

Ранее сообщалось, что Инал Тасоев завоевал золото на ЧЕ по дзюдо в Лиссабоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить