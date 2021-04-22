МОК может изменить олимпийский девиз

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) обсудил возможное изменение олимпийского девиза.

Как сообщает пресс-служба МОК, с соответствующим предложением выступил глава организации Томас Бах.

Согласно предложению, к изначальному девизу «Быстрее, выше, сильнее», утверждённому ещё в 1984 году, будет добавлено ещё одно слово — «вместе». Благодаря этому новый олимпийский девиз будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

Отмечается, что предложение получило поддержку в МОК, том числе в комитете Пьера де Кубертена.

Решение об утверждении изменений в девизе может быть принято на сессии МОК в Токио в июле.

Ранее оргкомитет ОИ-2020 отменил эстафету олимпийского огня по улицам Осаки из-за COVID-19.