Оргкомитет ОИ-2020 отменил эстафету олимпийского огня по улицам Осаки из-за COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает AP. Эстафета олимпийского огня стартовала 25 марта в посёлке Нараха префектуры Фукусима на северо-востоке Японии. В связи с пандемией коронавируса часть эстафеты в Осаке планируется провести 13—14 апреля в мемориальном парке «Экспо-70» в черте города без участия широкой публики.
К 23 июля олимпийский огонь будет доставлен в Токио, где в этот день состоится церемония открытия летних Игр.
Ранее МОК отреагировал на заявление США о бойкоте ОИ-2022.