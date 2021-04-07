Оргкомитет ОИ-2020 отменил эстафету олимпийского огня по улицам Осаки из-за COVID-19

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Эстафета олимпийского огня не будет проходить на улицах городов префектуры Осака из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в стране.
Оргкомитет ОИ-2020 отменил эстафету олимпийского огня по улицам Осаки из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает AP. Эстафета олимпийского огня стартовала 25 марта в посёлке Нараха префектуры Фукусима на северо-востоке Японии. В связи с пандемией коронавируса часть эстафеты в Осаке планируется провести 13—14 апреля в мемориальном парке «Экспо-70» в черте города без участия широкой публики.

К 23 июля олимпийский огонь будет доставлен в Токио, где в этот день состоится церемония открытия летних Игр.

Ранее МОК отреагировал на заявление США о бойкоте ОИ-2022.

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