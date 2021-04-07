МОК отреагировал на заявление США о бойкоте ОИ-2022
- Reuters
В МОК отметили, что организация поддерживает права человека, которые являются основополагающими принципами Олимпийской хартии.
«Мы несём ответственность за соблюдение Олимпийской хартии в отношении Олимпийских игр и очень серьёзно относимся к этой ответственности. В то же время МОК не имеет ни полномочий, ни возможности изменять законы или политическую систему суверенной страны. Это должно по праву оставаться законной ролью правительств и соответствующих межправительственных организаций», — приводит слова из заявления МОК РИА Новости.
В комитете также подчеркнули, что Олимпиада является событием, объединяющим весь мир посредством мирных соревнований, и символом единства разных стран.
«В нашем хрупком мире сила спорта, несмотря на все существующие различия, даёт всем нам надежду на лучшее будущее», — добавили в МОК.
При этом МОК заявляет, что остаётся политически нейтральной организацией.
Ранее Николай Валуев отметил, что бойкот Олимпиады уже показывал свою несостоятельность с точки зрения спорта.