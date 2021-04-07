МОК отреагировал на заявление США о бойкоте ОИ-2022

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Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, который заявил о намерении обсудить со своими зарубежными союзниками и партнёрами возможность бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
МОК отреагировал на заявление США о бойкоте ОИ-2022
  • Reuters

В МОК отметили, что организация поддерживает права человека, которые являются основополагающими принципами Олимпийской хартии.

«Мы несём ответственность за соблюдение Олимпийской хартии в отношении Олимпийских игр и очень серьёзно относимся к этой ответственности. В то же время МОК не имеет ни полномочий, ни возможности изменять законы или политическую систему суверенной страны. Это должно по праву оставаться законной ролью правительств и соответствующих межправительственных организаций», — приводит слова из заявления МОК РИА Новости.

В комитете также подчеркнули, что Олимпиада является событием, объединяющим весь мир посредством мирных соревнований, и символом единства разных стран.

«В нашем хрупком мире сила спорта, несмотря на все существующие различия, даёт всем нам надежду на лучшее будущее», — добавили в МОК.

При этом МОК заявляет, что остаётся политически нейтральной организацией.

Ранее Николай Валуев отметил, что бойкот Олимпиады уже показывал свою несостоятельность с точки зрения спорта.

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