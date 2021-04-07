Валуев: бойкот Олимпиады уже показывал свою несостоятельность с точки зрения спорта

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Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, который заявил о намерении обсудить со своими зарубежными союзниками и партнёрами возможность бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Валуев: бойкот Олимпиады уже показывал свою несостоятельность с точки зрения спорта
  • РИА Новости

«Мы уже проходили бойкот московской Олимпиады. И к чему это привело? Фактически к разрушенным судьбам людей, которые, может, всю жизнь готовились к Играм. В жизни спортсмена Олимпиада может случиться один раз, учитывая, сколько существует санкций. Хотя это больше относится к России. Но эта дорога проторена. И она показала свою несостоятельность с точки зрения спорта. Сейчас спорт — это разменная монета, поэтому вряд ли что-то будет меняться в лучшую сторону», — цитирует Валуева «Спорт-Экспресс».

Зимняя Олимпиада 2022 года пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее Светлана Журова выразила мнение, что бойкот Олимпиады со стороны США будет потерей для соревнований.

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