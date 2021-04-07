Журова уверена, что бойкот Олимпиады со стороны США будет потерей для соревнований

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, который заявил о намерении обсудить со своими зарубежными союзниками и партнёрами возможность бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Журова уверена, что бойкот Олимпиады со стороны США будет потерей для соревнований
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Они это обсуждали и на  Играх-2008, тоже за год до Олимпиады. Все спортсмены были в шоке. Насколько я знаю, тогда вмешался президент страны и общественность, которые переубедили. Посмотрим, будут ли какие-то санкции от МОК. Конечно, отсутствие США будет потерей. Когда основной участник не приехал, то соревнование уже неполноценное. Это неправильный подход», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Он также вспомнила о ситуации со спортсменами из Грузии, которые хотели уехать прямо с Олимпиады, но не сделали этого, так как могли лишиться права участвовать в соревнованиях на последующие восемь лет.

«Надо изучить документы, какие санкции могут быть за бойкот до приезда на соревнования. В любом случае МОК будет всячески стараться убедить страну этого не делать», — сказала Журова.

Зимняя Олимпиада 2022 года пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировали на заявление США о возможном бойкоте ОИ-2022.

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