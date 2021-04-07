В Госдуме отреагировали на заявление США о возможном бойкоте ОИ-2022

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, который заявил о намерении обсудить со своими зарубежными союзниками и партнёрами возможность бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Это очередные геополитические игры. Между КНР и США длительное время идёт торговая и экономическая борьба. Американцы готовы использовать все способы для того, чтобы оказывать давление на Китай», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что данная ситуация похожа на то, как многие страны призывали бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

«Видимо, между КНР и США есть какие-то скрытые от общего взгляда моменты. И если это произойдёт, то это будет репутационный, моральный, политический и экономический удар по Китаю. Но я думаю, что всё останется на уровне угроз», — добавил Лебедев.

Зимняя Олимпиада 2022 года пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что США будут обсуждать возможный бойкот ОИ-2022 в Пекине.