Чернышенко и Азеведо обсудили подготовку ЧМ по волейболу в России

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и генеральный директор Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо провели встречу, посвящённую вопросам подготовки чемпионата мира 2022 года.

«У нас получилась очень продуктивная встреча с Международной федерацией волейбола. Мы отмечаем существенный прогресс в подготовке чемпионата мира 2022 года, который примут десять российских городов», — цитирует Чернышенко пресс-служба Минспорта.

Директор FIVB отметил, что Россия справляется с поставленными задачами.

«Могу высоко оценить итоги сегодняшней встречи в правительстве. Мы ведём тесный диалог со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но важно продолжать комплексную подготовку чемпионата мира. Мы следим за прогрессом с осторожным оптимизмом», — сказал Азеведо.

Встреча была приурочена к подготовке чемпионата мира по волейболу, право на проведение которого Россия получила в 2018 году.

Значительная часть подготовительных процессов к чемпионату мира завершена. FIVB осуществляет коммуникацию с WADA по вопросу проведения ЧМ в России в свете решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу WADA и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Участниками встречи также стали помощник президента России Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов.

Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Зенит» и впервые с 2008 года стало чемпионом России по волейболу.