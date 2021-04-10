«Динамо» победило «Зенит» и впервые с 2008 года стало чемпионом России по волейболу

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Московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» в финале чемпионата России по волейболу.
«Динамо» победило «Зенит» и впервые с 2008 года стало чемпионом России по волейболу
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Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 26:24) в пользу московской команды.

Для «Динамо» это третья в истории победа в чемпионате России и первая с сезона-2007/08.

«Зенит», основанный в 2017 году, во второй раз стал серебряным призёром национального чемпионата.

В игре за третье место новосибирский «Локомотив» взял верх над кемеровским «Кузбассом» со счётом 3:1 (24:26, 25:23, 25:13, 25:21).

Таким образом, по итогам «Финала шести» «Динамо», «Зенит» и «Локомотив» отобрались в волейбольную Лигу чемпионов, «Кузбасс» — в Кубок CEV, а казанский «Зенит», победивший новоуренгойский «Факел» в матче за пятое место, — в Кубок вызова.

Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Зенит» в российском финале волейбольного Кубка CEV.

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