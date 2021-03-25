«Динамо» победило «Зенит» в российском финале волейбольного Кубка CEV

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Московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» во втором матче финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV).
«Динамо» победило «Зенит» в российском финале волейбольного Кубка CEV
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 23:25, 28:26, 26:24) в пользу московской команды.

В составе «Динамо» по 24 очка набрали Ярослав Подлесных и Антон Семышев.

За «Зенит» 21 очко набрал Иван Подребинкин.

В первом матче «Динамо» также победило «Зенит» (3:2), таким образом, московский клуб третий раз в своей истории стал победителем Кубка CEV, являющегося вторым по престижности волейбольным турниром Европы.

Ранее сообщалось, что ЧЕ по волейболу среди мужчин пройдёт с 1 по 19 сентября.

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