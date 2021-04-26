Лучшее выступление за 28 лет: российские борцы выиграли ещё три золота в последний день ЧЕ в Варшаве

В Варшаве завершился чемпионат Европы по борьбе. Российские спортсмены завоевали на нём 22 награды в 30 весовых категориях и одержали 13 побед. Так много золота команда не выигрывала с 1993 года. В последний день соревнований на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Сергей Емелин, Адлан Акиев и Муса Евлоев.

Сборная России по борьбе успешно завершила предолимпийский чемпионат Европы в Варшаве. В последний день турнира борцы греко-римского стиля выиграли ещё три золотые медали вдобавок к уже имеющимся десяти. Благодаря этому нынешнее первенство континента стало для российской команды самым успешным за последние 28 лет — в 1993 году побед было 16.

В воскресенье первым свой финальный поединок в весе до 60 кг проводил Сергей Емелин. Действующий вице-чемпион мира и победитель первенства планеты 2018 года в предварительных схватках был совершенно неудержим — все три встречи он завершил досрочно с общим счётом 26:0. Другому финалисту, Керему Камалу из Турции, для борьбы за золото оказалось достаточным выиграть всего два поединка, и там его превосходство не было таким же убедительным.

Решающая схватка была отмечена крайне некачественным судейством. Сначала арбитр усмотрел в действиях Емелина нежелание бороться, хотя именно он был гораздо активнее оппонента. Камал получил очко и право на партер, которое не смог реализовать. После этого турок пошёл в атаку и повалил Емелина на ковёр, однако перед этим он подбил коленом бедро россиянина, что строго запрещено правилами греко-римской борьбы. Российская сторона подала протест, и после видеопросмотра с Камала сняли четыре очка.

Во втором периоде Емелин воспользовался партером и сделал накат, поведя со счётом 3:1. Его победа уже не могла вызывать сомнения, однако арбитр вновь вмешался в спор борцов. На последних секундах Камал попытался вытолкнуть россиянина с ковра и сразу получил за это очко. Его команда подала протест, надеясь заработать сразу два балла, но повтор показал, что Емелин вообще не вышел за пределы круга — большая часть ступни всё ещё была на ковре. После этого уроженцу Мордовии наконец-то присудили победу, и он стал двукратным чемпионом Европы.

Следующим на финальную схватку вышел Адлан Акиев, вернувшийся в сборную после победы на чемпионате России. Предварительную стадию в весе до 82 кг он провёл достаточно уверенно, а в четвертьфинале даже победил на туше украинца Ярослава Фильчакова. Другим претендентом на золото стал бывший россиянин Радик Кулиев, ныне представляющий Белоруссию.

В финале Акиев очень активно включился в борьбу и уже по итогам первого периода повёл со счётом 5:0, проведя два результативных приёма. После перерыва Кулиев имел шанс исправить положение в партере, но российский спортсмен моментально вышел из захвата и продолжил создавать проблемы для соперника. Спустя минуту Акиев поймал зазевавшегося Кулиева и эффектно выкинул его за пределы ковра, закончив бой досрочно. Эта победа стала уже 12-й для сборной России в Варшаве.

А эффектную точку на турнире поставил действующий, двукратный чемпион мира в весе до 97 кг Муса Евлоев. За последние три года он не проиграл ни одной схватки на международных турнирах, и оступиться на чемпионате Европы, который пропускал его главный соперник Артур Алексанян из Армении, он тоже не мог.

Соперником Евлоева по финалу стал 38-летний венгр Балаж Кишш, побеждавший на чемпионате мира ещё в далёком 2009 году. Чтобы его победить, россиянину хватило всего лишь 93 секунд. Евлоев мастерски вцепился за Кишша в партере и провёл три наката подряд, после чего у судьи не было иного выбора, кроме как остановить поединок ввиду явного преимущества одного из борцов. Евлоев стал двукратным чемпионом Европы и принёс сборной России последнюю, 13-ю золотую медаль.

В последний день чемпионата Европы на пьедестал почёта также мог подняться представитель весовой категории до 72 кг Чингиз Лабазанов. Правда, бороться ему приходилось не за первое место, а только за третье. Чемпион мира 2014 года уступил в четвертьфинале бронзовому призёру Олимпийских игр Шмаги Болквадзе из Грузии и был отправлен в утешительный турнир, где он поспорил за медаль с венгром Робертом Фричем. Этот поединок Лабазанову тоже не удался — российский борец рано вышел за пределы ковра, а затем дважды был наказан за пассивность. Хотя он и не позволял ничего с собой сделать в партере, сам никакой опасности для Фрича создать не смог и потерпел поражение.

Ещё одной категорией, в которой россияне в воскресенье остались без медалей, стал вес до 67 кг. В нём должен был выступить финалист двух последних чемпионатов мира Артём Сурков, который был вправе считаться главным претендентом на золото. Однако спортсмен из Мордовии после победы над грузином Джони Хуцириани почувствовал себя плохо и отказался от дальнейшей борьбы.

Следующим важным стартом для российских борцов станет мировой отборочный турнир на Олимпийские игры в Токио. Он пройдёт с 6 по 9 мая в Софии. Пока что команде не хватает трёх квот в женской борьбе и по одной в вольной и греко-римской.