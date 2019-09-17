Емелин завоевал серебро на ЧМ по греко-римской борьбе

Короткая ссылка
Россиянин Сергей Емелин занял второе место в весовой категории до 60 кг на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане.
Емелин завоевал серебро на ЧМ по греко-римской борьбе
  • © Kadir Caliskan, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

В финале россиянин уступил японцу Кэнъитиро Фумите.

Бронзовыми призёрами стали представитель Казахстана Мирамбек Айнагулов и иранец Алиреза Неджати.

Ранее сообщалось, что Муса Евлоев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весе до 97 кг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить