Емелин завоевал серебро на ЧМ по греко-римской борьбе
Россиянин Сергей Емелин занял второе место в весовой категории до 60 кг на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане.
- © Kadir Caliskan, via www.imago-images.de
- globallookpress.com
В финале россиянин уступил японцу Кэнъитиро Фумите.
Бронзовыми призёрами стали представитель Казахстана Мирамбек Айнагулов и иранец Алиреза Неджати.
Ранее сообщалось, что Муса Евлоев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весе до 97 кг.
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