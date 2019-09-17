Емелин завоевал серебро на ЧМ по греко-римской борьбе

Россиянин Сергей Емелин занял второе место в весовой категории до 60 кг на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Нур-Султане.

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В финале россиянин уступил японцу Кэнъитиро Фумите. Бронзовыми призёрами стали представитель Казахстана Мирамбек Айнагулов и иранец Алиреза Неджати. Ранее сообщалось, что Муса Евлоев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в весе до 97 кг.