Российские тхэквондисты завоевали два золота во второй день чемпионата Европы
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Цакоев в весовой категории до 68 кг победил в финале британца Брэдли Синдена. Третье место разделили грек Константинос Хамалидис и испанец Хавьер Перес.
Минина завоевала золотую медаль в весе до 53 кг, а финале одолев турчанку Зелиху Агрис. Бронзовыми призёрками стали венгерка Лука Патакфалви и болгарка Лина Иванова.
Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по борьбе перенесён на апрель 2021 года.