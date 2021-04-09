Российские тхэквондисты завоевали два золота во второй день чемпионата Европы

Короткая ссылка
Россияне Самат Цакоев и Татьяна Минина завоевали золотые медали во второй соревновательный день на чемпионате Европы по тхэквондо в Софии.
Российские тхэквондисты завоевали два золота во второй день чемпионата Европы
  • © iRYSTON TV / youtube.com

Цакоев в весовой категории до 68 кг победил в финале британца Брэдли Синдена. Третье место разделили грек Константинос Хамалидис и испанец Хавьер Перес.

Минина завоевала золотую медаль в весе до 53 кг, а финале одолев турчанку Зелиху Агрис. Бронзовыми призёрками стали венгерка Лука Патакфалви и болгарка Лина Иванова.

Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по борьбе перенесён на апрель 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить