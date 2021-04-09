Российские тхэквондисты завоевали два золота во второй день чемпионата Европы

Россияне Самат Цакоев и Татьяна Минина завоевали золотые медали во второй соревновательный день на чемпионате Европы по тхэквондо в Софии.

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Цакоев в весовой категории до 68 кг победил в финале британца Брэдли Синдена. Третье место разделили грек Константинос Хамалидис и испанец Хавьер Перес. Минина завоевала золотую медаль в весе до 53 кг, а финале одолев турчанку Зелиху Агрис. Бронзовыми призёрками стали венгерка Лука Патакфалви и болгарка Лина Иванова. Ранее сообщалось, что чемпионат Европы по борьбе перенесён на апрель 2021 года.